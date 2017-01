Daimler: Irische Kunden dank BREXIT im Vorteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

wer zufällig in Irland lebt und über den Kauf eines Wagens der Daimler-Tochter Mercedes-Benz nachdenkt, kann dabei schon bald ordentlich Geld sparen. Daimler kündigte heute an, dass die Preise für Neuwagen auf der grünen Insel um rund 10 Prozent fallen sollen. Einige Händler haben dies bereits umgesetzt, so ist das Top-Modell AMG GT S vielerorts für 225.000 € statt vorher 250.000 € erhältlich. Die Preisänderung ist jedoch kein wohlwollendes Geschenk von Daimler, sondern steht in direktem Zusammenhang mit dem Brexit.

Kampf dem Import!

Irland genießt eine besondere Stellung bei dem angekündigten Austritt Großbritanniens aus der EU. Das Inselreich setzt auf Linksverkehr und verwendet den Euro, Fahrzeuge lassen sich von der Nachbarinsel also dank der heftigen Kursverluste des Sterling Pound sehr günstig importieren. Die Zahlen sollen hier auch schon in die Höhe geschossen sein, was Daimler mit den Preissenkungen aktiv zu bekämpfen versucht. Des einen Freud ist hier ganz klar des anderen Leid. Die Briten ächzen aufgrund ihrer fallenden Währung unter höheren Preisen für nahezu alle Waren. In einigen Fällen sind die Kosten für Computer und Lebensmittel seit dem Votum im Sommer um fast 20 Prozent angestiegen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse