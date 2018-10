Daimler: Interessanter Test!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler teilte mit, dass die Tochter Mercedes-Benz Trucks diese Woche einen interessanten Test gestartet hat. Demnach wurde ein vollelektrischer eActros an EDEKA übergeben – und zwar „zur Praxiserprobung". Um was es dabei gehen soll: EDEKA wird der Meldung zufolge ein Jahr lang diesen 25-Tonner zum Transport von „frischen, temperaturgeführten Lebensmitteln in Berlin" nutzen. Es soll da täglich planbare Strecken geben, von

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.