Daimler: Hier lässt man es krachen!

Rund 900 Mal im Jahr lässt es Daimler richtig krachen: So oft nämlich finden im Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS) in Sindelfingen Crashtests statt, hinzu kommen rund 1700 sogenannte Schlittenversuche. Bei den Crashtest-Verfahren und Testeinrichtungen setze Mercedes-Benz immer wieder Standards, „die branchenweit Gültigkeit haben“, heißt es selbstbewusst. In diesem Jahr hat man beim schwäbischen Autobauer noch einen weiteren Grund, es nochmal ordentlich krachen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



