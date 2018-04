Daimler: Hier findet der Boss eindringliche Worte!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

im Rahmen der am Donnerstag ausgetragenen Hauptversammlung hat Daimler-Chef Dieter Zetsche den zuletzt in Verruf geratenen Dieselmotor in Schutz genommen. Demnach sei es möglich, mit modernen Verbrennungsmotoren den Kohlendioxid-Ausstoß im Straßenverkehr zu drosseln.

„Insbesondere der Diesel spielt dabei eine wichtige Rolle“, so der Konzernboss in seiner HV-Rede in Berlin. Somit seien die modernsten Dieselaggregate nicht das eigentliche Problem, sondern vielmehr ein ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.