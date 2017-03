Daimler: Harris Associates fährt Anteile auf 3 Prozent hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Harris":

Die Harris Associates L.P. hat sich am 14. März 2017 mit einer Stimmrechtsmitteilung als großer Aktionär der Daimler AG zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 9. März 2017 hatte die Investmentfirma mit Sitz in Chicago insgesamt 32.239.868 Aktien bzw. 3,01 Prozent des Daimler-Kapitals im Besitz. Harris Associates hält unter anderem auch 5,3 Prozent an der General Motors Co. Mit dem aktuellen Aktienbestand belegt Harris Associates in der Aktionärsliste von Daimler nunmehr Platz vier. Größter Aktionär ist die Kuwait Investment Authority, die nach Angaben des Stuttgarter Autoherstellers 6,8 Prozent der Stimmrechte hält, vor BlackRock, Inc. mit 5,18 Prozent sowie Renault/Nissan mit 3,07 Prozent. Jüngsten Stimmrechtsmitteilung nach folgt die Deutsche Bank AG mit 2,05 Prozent. Daimler ist eigenen Angaben nach 2016 zweistellig gewachsen und habe die Verkäufe weltweit um 11,3 Prozent steigern können.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 18,33 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Daimler. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,48 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.