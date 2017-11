Daimler: Ein „Hammer“ im Chart – Korrektur beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Gerade noch so geschafft, könnte man sagen. Daimler (ISIN: DE0007100000) war am Mittwoch schon sehr deutlich unter das erste Korrekturziel bei 69,40 Euro (die Zone der Zwischenhochs vom April und Mai) gerutscht, holte dann aber einen Gutteil der Verluste wieder auf und schloss knapp über dem Eröffnungskurs. Ein „Hammer“ im Candlestick-Chart war geboren – und damit die Chance, dass die Aktie die Kurve bekommt, die Korrektur vorbei ist. Und in der Tat:

Heute Vormittag kommen Käufe auf, die, wenn sie bis zum Handelsende halten, dieses bullishe Signal im Candlestick-Chart bestätigen würden. Das sieht zur Stunde gut aus. Aber es muss nicht so bleiben. Denn es ist durchaus möglich, dass der morgen anstehende Options-Verfalltermin an der Terminbörse mit entscheidend dafür ist, dass die Aktie ihre Abwärtsbewegung vorerst beendet hat. Wäre es so, könnte Daimler die Abwärtstendenz ab Montag, wenn dieses Zugpferd ausgeschirrt ist, wieder aufnehmen. Was tun?

Erst einmal wäre es sinnvoll zu prüfen, ob die Aktie heute wirklich mit der momentan bestehenden weißen Kerze schließt. Ein Abdrehen, ein Schlusskurs unter der Eröffnung oder gar unter der Linie bei 69,40 Euro, wäre ein Warnsignal. Ideal wäre es, wenn Daimler zum einen die 20-Tage-Linie als nächstgelegene Charthürde auf Schlusskursbasis überwinden kann (aktuell bei 70,69 Euro) und diese Linie zum anderen auch ab Montag, wenn der Verfalltermin keine Rolle mehr spielt, halten kann.

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!