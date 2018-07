Daimler: Gute Absatzzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler hatte zwar eine Gewinnwarnung abgegeben – doch der Absatz sieht gut aus. Dies zeigen die neuen Zahlen zur Höhe der im ersten Halbjahr 2018 ausgelieferten Fahrzeuge. Demnach hat da Mercedes-Benz laut eigenen Angaben in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte (O-Ton Daimler) erzielt. Konkret hieß das: Es wurden 1.188.832 Pkw verkauft, was einem Plus

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.