Daimler: Gut angelegtes Geld!

der Autobauer Daimler will sein klassisches Finanzierungs- und Leasinggeschäft für das digitale Zeitalter fit machen. Im Zuge dessen wird sich der Stuttgarter Konzern bis Ende dieses Jahres mit einer höheren zweistelligen Millionen-Euro-Summe an dem 2015 gegründeten US-Startup-Unternehmen AutoGravity beteiligen. Dies erklärte ein Unternehmenssprecher von Daimler Financial Services.

Die in Kalifornien ansässige Firma hat eine Smartphone-App entwickelt, mit der Nutzer, die ein Auto erwerben wollen, Kauf- und Finanzierungsangebote miteinander vergleichen können. Dies geschieht hersteller- und bankenübergreifend. Sofern ein passendes Angebot gefunden wird, kann dieses auch direkt online abgeschlossen werden. In Kalifornien wurde die App bislang rund 150.000 Mal heruntergeladen, nun soll das Angebot auf 46 US-Staaten ausgeweitet werden. Geprüft wird außerdem ein Markteintritt außerhalb der USA.

Die Aktie ist nach dem starken Jahresendspurt Mitte Januar etwas ins Stocken geraten. Anfang Februar gab Daimler seine vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal/Gesamtjahr 2016 bekannt, die Analysten und Anleger nicht überzeugen konnten. Auch dass der Autokonzern auf eine Dividendenerhöhung verzichten will, sorgte nicht gerade für gute Laune. Der Anteilsschein büßte in der Folge gut 7 Prozent ein, zeigt sich in den letzten Tagen aber wieder etwas fester. Einige Branchenexperten prognostizieren eine Abschwächung des Automarktes, speziell in China wird in diesem Jahr mit einem Nachfragerückgang gerechnet. Daimler selbst hat für 2017 leichte Steigerungen bei Absatz, Umsatz und Ergebnis in Aussicht gestellt.

