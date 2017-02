Daimler: Großinvestoren sind irritiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

neue Nachrichten von Daimler, die den Kurs langfristig voranbringen können. Der Autobauer investiert nach den jüngsten Meldungen viel Geld in die Transportersparte. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf einen Betrag von mehr als zwei Milliarden Euro. Dabei möchte Daimler sowohl in digitale Dienstleistungen als auch in neue Produkte investieren. Schließlich soll auch ein Carsharing-Modell für die Geschäftskunden des Autohauses entstehen.

Zudem wird Daimler 2018 nach den jetzt vorgestellten Plänen einen Transporter mit Elektromotor an den Markt bringen. Der erste Versuch mit dem Modell „Vito“ war vor Jahren allerdings gescheitert. Damit treibt Daimler den Markt dennoch schneller als erwartet voran, da das Unternehmen noch im vergangenen Jahr davon ausgegangen war, es benötige hier noch 5 Jahre.

Daimler: Technische Aussichten gut

Die neuen Nachrichten treffen auf eine gut aufgestellte Aktie. Der Aufwärtstrend ist zumindest in den langfristigen Dimensionen über 100 und 200 Tage nunmehr weiterhin intakt. Das Polster auf einen Trendwechsel beträgt jetzt gut 8 %. Dies ist besonders für Fonds relevant, die sich an kurstechnischen Entwicklungen orientieren.

Bedenklich ist auf der anderen Seite nunmehr, dass der Kurs seit Jahresanfang leicht im Minus liegt und damit den Markt insgesamt unterbietet. Dies irritiert technisch orientierte Großinvestoren, die nach Outperformern suchen. Dennoch überwogen in den zurückliegenden Tagen die positiven Tage an der Börse.

Auch Bankanalysten haben sich auf ein Urteil geeinigt: Die meisten Analysten stufen den Wert nunmehr als „Kauf“ oder „Halten“ ein. Lediglich 10 % empfehlen, die Aktie zu verkaufen.

Die jüngsten Nachrichten und die technisch gute Situation begünstigen die Aktie von Daimler nach Ansicht der meisten Analysten.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

