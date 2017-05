Daimler: Großauftrag und Elektro-Offensive!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers":

Liebe Leser,

abseits der Meldungen um einen möglichen Abgas-Skandal bei Daimler, gibt es bei dem DAX-Unternehmens auch gute Nachrichten. So gab die Konzerntochter Daimler Buses jetzt einen neuen Großauftrag bekannt und im Mercedes-Benz-Werk Rastatt geht die Elektro-Offensive des Herstellers in eine neue Etappe.

Größte Einzelbestellung der Unternehmensgeschichte!

Ein Gemeinschaftsunternehmen aus Saudi-Arabien hat 600 Busse vom Typ Mercedes-Benz Citaro bestellt, wie Daimler in einer Pressemitteilung schreibt. Das Gemeinschaftsunternehmen wird von der Saudi Public Transport Company (SAPTCO) und dem Verkehrsbetreiber Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP‑Dev) aus Frankreich betrieben.

Schon im kommenden Jahr sollen demnach die ersten 200 Mercedes Busse ausgeliefert werden. Die übrigen 400 Fahrzeuge sollen bis Anfang 2020 übergeben werden. Die Busse werden in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingesetzt und sollen vor allem auf den neuen Bus Rapid Transit-Strecken fahren. Der Mitteilung zufolge handelt es sich bei dem Auftrag um „die größte Einzelbestellung von Mercedes-Benz Citaro Stadtbussen in der Geschichte von Daimler Buses“.

„Das Vertrauen des saudischen Busbetreibers ehrt uns und zeigt einmal mehr, dass wir mit unseren hochqualitativen Produkten auch über unsere Kernmärkte hinaus weiter profitabel wachsen“, kommentierte der Leiter von Daimler Buses, Hartmut Schick.

Elektro-Offensive geht weiter!

Eine weitere Nachricht gibt es zur Elektro-Offensive der Daimler-Tochter Mercedes-Benz. Das Werk in Rastatt soll in Zukunft Kompaktklasse-Modelle der Produkt- und Technologiemarke EQ herstellen. Der Konzern berichtet über eine entsprechende Absichtserklärung, an der das Werk sowie der Betriebsrat beteiligt waren. Nach den Werken Bremen und Sindelfingen haben jetzt alle 3 Pkw-Produktionen von Mercedes-Benz in Deutschland den Zuschlag für die Herstellung von Elektrofahrzeugen unter dem Label EQ erhalten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.