Daimler: Gleich drei Neuheiten stehen an!

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Daimler beim anstehenden Pariser Automobilsalon gleich drei Neuheiten im Gepäck. Dies berichtete Peter Niedermeyer letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Beim Pariser Autosalon will Daimler in der Zeit vom 4. bis 14. Oktober gleich drei Weltpremieren vorstellen. Die Entwicklung! Neben einem komplett neuen Einstiegsmodell in die Welt der Driving Performance, dem Mercedes-AMG A 35 4MATIC, soll mit

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.