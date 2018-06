Daimler: Nach Gewinnwarnung auf neuem 52-Wochentief!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Daimler-Aktie markierte im März 2015 bei bei 96,07 Euro ein Hoch und ging anschließend in einen langanhaltenden, neuen Abwärtstrend über. Dieser endete erst, als im Juli 2016 bei 50,83 Euro ein Tief ausgebildet werden konnte. Dieses Tief gerät zunehmend wieder in den Fokus, denn als Folge der jüngsten Gewinnwarnung ist die Aktie am 21. Juni in den Bereich von 58,00 Euro zurückgefallen.

Die im Januar ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.