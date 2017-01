Daimler: Gelingt 2017 das große Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

für die Aktie des Autoherstellers Daimler lief es in den letzten Wochen wieder deutlich besser. Seit Anfang Dezember verteuerte sich das Papier um gut 15 Prozent. Dies darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das vergangene Jahr insgesamt sehr enttäuschend verlief. Auf 12-Monats-Sicht summierten sich die Kursverluste auf etwa 9 Prozent, während der DAX um 7 Prozent zulegen konnte. Ohnehin stand 2016 für die Autowerte unter keinem guten Stern. Belastet wurde die Branche vor allem durch den Diesel-Skandal und dessen Folgen. Auch gerade deshalb wird den Automobilaktien in diesem Jahr ein Comeback zugetraut. Hinzu kommen günstige Exportbedingungen aufgrund der momentanen Euro-Schwäche. „Zum einen hilft die Euro-Schwäche, zum anderen haben sie gegenüber anderen Dax-Werten Nachholbedarf“, erklärte ein Händler.

Analysten sind positiv gestimmt

Auch das Gros der Analysteneinschätzungen fiel zuletzt sehr positiv aus. Die DZ Bank riet in ihrer Dezember-Studie weiterhin zum Kauf des Daimler-Papiers und erhöhte das Kursziel von 69 auf 77 Euro. Der Analyst Michael Punzet hob dabei vor allem die starken Absatzzahlen bei Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans hervor. Im Oberklassesegment konnte nach über 10 Jahren die Absatzführerschaft von BMW zurückerobert werden. Auch für die Analysten der Deutschen Bank gehört die Daimler-Aktie zu einem der Top Picks in der Branche. Dementsprechend sprachen auch sie eine Kaufempfehlung aus.

