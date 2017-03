Daimler: Die Folgen sind jetzt noch nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

große Probleme im Hause Daimler. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, müssen weltweit mehrere tausend Fahrzeuge wegen Überhitzungs- und Brandgefahr in die Werkstätten zurückgerufen werden. In den USA seien zunächst rund 308.000 Wagen betroffen, hierzulande etwa 150.000. Doch der Sprecher machte keinen Hehl daraus, dass es sich um ein globales Problem handele und man zu der Gesamtzahl der betroffenen Fahrzeuge derzeit noch keine Angaben machen könne. Klar ist, dass die fraglichen Wagen fast die gesamte Produktpalette von Mercedes-Benz abdecken. Es soll sich um Autos der A-, B-, C- und E-Klasse und darüber hinaus um Modelle der Klassen CLA, GLA und GLC aus den Jahren 2014 bis 2017 handeln.

Problem schon lange bekannt

Aus US-Dokumenten gehe hervor, dass der Autobauer bereits im Juni letzten Jahres auf das Problem aufmerksam wurde. Doch erst Anfang Februar dieses Jahres habe man erkannt, dass Sicherheitsmängel nicht auszuschließen seien, so dass es nun zu dem weltweiten Rückruf komme. Konkret soll es sich bei dem Problem um einen Defekt beim Anlassen des Motors handeln, der zu einer Überhitzung des Startstrombegrenzers führen kann. Dies könne im schlimmsten Fall sogar ein Feuer zur Folge haben. Die betroffenen US-Fahrzeughalter sollen Ende März zwecks Umrüstung benachrichtigt werden. Das Problem will Daimler mit dem Einbau einer zusätzlichen Sicherung in den Griff bekommen.

Wie reagiert die Aktie?

Inwieweit dieses Fiasko Auswirkungen auf den Aktienkurs haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, denn die Nachricht machte erst nach Börsenschluss am Freitag die Runde. In den letzten Wochen hatte sich das Papier wieder in besserer Form präsentiert, nachdem es Ende Januar und im Zuge der 2016er-Bilanz zu einem Rücksetzer gekommen war.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse