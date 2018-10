Daimler-Finanzchef wird Vertrag nicht verlängern

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Rücktritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche streicht nun ein weiterer langgedienter Vorstand des Autobauers die Segel.



Bodo Uebber (59), derzeit Vorstand für das Finanzressort, habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er eine Verlängerung seines bis Dezember 2019 laufenden Vertrags nicht anstrebt, teilte der Konzern am Sonntagabend mit. Uebber gehört dem Daimler-Vorstand seit 2003 an, seit 2004 ist er für die Finanzen verantwortlich.

Zetsche hatte Ende September angekündigt, sein Amt bei dem Auto- und Lastwagenbauers zur Hauptversammlung 2019 abzugeben. Seine Nachfolge tritt Forschungs- und Entwicklungsvorstand Ola Källenius an. Zetsche will nach einer sogenannten Abkühlungsphase 2021 in den Aufsichtsrat wechseln./she