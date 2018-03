Daimler Financial Services setzt auf Tech-Talente (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart/Berlin/Saarbrücken (ots) -- Daimler Financial Services ist "Bester Arbeitgeber 2018"- Profile mit Kenntnissen in Data Science gefragt- Mercedes-Benz Bank bietet neuen StudienschwerpunktDaimler Financial Services ist "Bester Arbeitgeber 2018" imdeutschlandweiten Arbeitgeberranking des Great Place to WorkInstituts. Das unabhängige Institut hat für den ArbeitgeberwettbewerbMitarbeiter von Daimler Financial Services und der Mercedes-Benz Bankanonym befragt sowie die Personal- und Führungsarbeit unter die Lupegenommen. Daimler Financial Services entwickelt sich vom Finanz- zumMobilitätsdienstleister. Waren früher vor allem Betriebswirte undBankfachleute gefragt, werden heute zunehmend Mitarbeiter mitExpertenwissen rund um Data Science gesucht. Dabei verändern sichauch die Ansprüche an den Arbeitgeber: Mobiles Arbeiten istinzwischen eine Selbstverständlichkeit für viele der rund 2.500Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, agiles Arbeiten hältEinzug und verändert ganze Bürolandschaften. "Die gesamteMobilitätsbranche ist im Umbruch. Um die sich wandelnden Bedürfnisseunserer Kunden bestmöglich abzubilden, investieren wir in dieDigitalisierung und setzen im Recruiting sowie bei Weiterbildungennoch stärker auf entsprechende Spezialisierungen unserer Mitarbeiter.Die erneute Auszeichnung als Deutschlands ,Bester Arbeitgeber'unterstreicht unsere Ambitionen und ist ein tolles Feedback", sagtKlaus Entenmann, CEO Daimler Financial Services AG. "Es war noch nieso spannend wie heute, ein Teil von Daimler Financial Services zusein. Wir bieten Start up-Feeling im Traditionsunternehmen", betontEntenmann und verweist auf Tochtergesellschaften wie car2go, mytaxiund moovel. Rund 200 Stellen hat das Unternehmen in diesem Jahr schonausgeschrieben, für verschiedenste Berufe vom Risikomanager bis hinzum IT-Systementwickler.Mercedes-Benz Bank bietet neuen Studienschwerpunkt "Data Science"In Kooperation mit der Dualen Hochschule Mannheim bietet dieMercedes-Benz Bank in diesem Jahr das Studium derWirtschaftsinformatik erstmals mit dem neuen Schwerpunkt "DataScience" an. "Wir entwickeln uns von einer Autobank zu einerMobilitätsbank und passen die Jobprofile entsprechend an. AlsDienstleister legen wir großen Wert auf die Unternehmenskultur, weilnur zufriedene und motivierte Mitarbeiter zu zufriedenen Kundenführen", so Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-BenzBank. Darüber hinaus können sich Studenten der Dualen HochschuleStuttgart bei der Mercedes-Benz Bank zur/zum Betriebswirt/in mit denSchwerpunkten Bank oder Versicherung ausbilden lassen. An allen dreiStandorten Berlin, Saarbrücken und Stuttgart bietet dieHerstellerbank jedes Jahr eine Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmannfür Büromanagement an.Aktuelle Stellenausschreibungen von Daimler, Daimler FinancialServices und der Mercedes-Benz Bank unterhttps://www.daimler.com/karriereInformationen zum Arbeitgeberranking des Great Place to WorkInstituts unter https://www.greatplacetowork.deWeitere Informationen von Daimler sind im Internet verfügbar:www.media.daimler.com und www.daimler-financialservices.comPressekontakt:Bettina Nickel, +49 711-2574 4039, bettina.nickel@daimler.comOriginal-Content von: Mercedes-Benz Bank, übermittelt durch news aktuell