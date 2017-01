Daimler – Fehlausbruch oder nur Abwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

der Kurs der Daimler-Aktie scheint sich nicht entscheiden zu können. Der Ausbruch aus der Korrekturtrendlinie, ist bereits vor drei Wochen erfolgt, wir haben berichtet. Die Korrekturtrendlinie verläuft im Bereich zwischen 70,00-70,50 Euro je Aktie. Nach dem Ausbruch tut sich der Wert aktuell jedoch schwer sein Aufwärtsmomentum weiter aufzunehmen. Die Gründe können vielfältig sein, vor allem aber der neue US-Präsident Trump und seine Androhungen gegen die deutsche Automobilindustrie, geben den Anlegern ein wenig zu denken.

Chinas BIP könnte stützen

Dennoch, auf Wochenschlusskursbasis notiert der Kurs weiterhin oberhalb des Ausbruchsniveaus und deutet damit an, dass Anleger ihr Vertrauen noch nicht verloren haben, nur ein wenig verunsichert sind. Positive Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum, das erstmals seit 2014 wieder gestiegen ist, könnten den Wert, sofern sich andere Faktoren verflüchtigen, unterstützen. Es wird sich nun in den nächsten Wochen zeigen, ob Trump tatsächlich in der Lage ist, all seine Vorhaben umzusetzen. So einfach wird es allerdings nicht, denn der Gegenwind ist ihm aus dem Kongress so gut wie sicher. Außerdem liegt es nun auch im Interesse der Politiker in Brüssel, den wirtschaftstragenden EU-Unternehmen den Rücken zu stärken.

