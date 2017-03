Daimler: Experten sehen Autobauer derzeit gut aufgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

während alle Welt über den Verkauf von Opel an PSA Peugeot Citroen spricht, könnten die anderen Automobilaktien fast etwas in Vergessenheit geraten. Dabei tut sich bei der Daimler-Aktie gerade einiges. Auf die deutlichen Gewinne zum Jahreswechsel folgte vor etwa einem Monat ein kleiner Dämpfer, seither geht es aber wieder nach oben. Das Jahreshoch ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Und die meisten Analysten sehen durchaus noch Potenzial:

Analyst Patrick Hummel (UBS) rät den Anlegern weiterhin dazu, Positionen zuzukaufen. Die Mobilitätsdienstleistungen würden zusehends wichtiger und Daimler sei in diesem Bereich bereits besonders gut aufgestellt. Jose Asumendi (JPMorgan) würdigt die Fortschritte, die der Konzern in Sachen Autonomes Fahren machen will.

Zu den großen Skeptikern gehört allerdings Analyst Alexander Haissl (Berenberg). Die Gewinne des Leasing-Geschäftes seien zuletzt deutlich gesunken, mit ein Grund dafür, warum er die Daimler-Aktie für deutlich überbewertet hält.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

UBS: „Buy“ – 85,00 Euro (+22 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 85,00 Euro (+22 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 78,00 Euro (+12 %)

Independent Research: „Halten“ – 74,00 Euro (+6 %)

Barclays: „Equal Weight“ – 68,00 Euro (-3 %)

Berenberg: „Sell“ – 53,00 Euro (-24 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

