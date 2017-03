Daimler: Es könnte durchaus noch weiter aufwärts gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

nachdem seit Anfang der vergangenen Woche neue Absatzstatistiken aus China für die Automobilindustrie vorliegen, haben sich mehrere Aktienanalysten zu den Perspektiven des Daimler-Titels geäußert.

Analyst Jose Asumendi (JPMorgan) stellt heraus, dass im Reich der Mitte ein anhaltendes Interesse an Fahrzeugen der Premiumklasse besteht. Aufgrund der Margenstärke würden sich schon geringe Steigerungen beim Verkauf positiv bemerkbar machen. Analyst Tim Rokossa (Deutsche Bank) beschäftigt sich auch mit dem auf dem Heimatmarkt erreichten Ergebnissen. Hier sei es Daimler gelungen, den Abstand zum wichtigsten Wettbewerber BMW zu bewahren.

Max Warburton (Bernstein Research) sieht anders als andere Marktbeobachter den Automobilsektor noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Der Experte meint, dass sich die Absatzzahlen durchaus auch noch weiter erhöhen könnten. Die Daimler-Aktie zählt zu seinen Branchenfavoriten. Sascha Gommel greift die Meldung auf, wonach auch gegen Daimler wegen des Verdachts auf Abgasmanipulationen ermittelt werde. Der Experte geht jedoch davon aus, dass sich dieser Verdacht nicht erhärten werde.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“- 90,00 Euro (+28 %)

JPMorgan: „Overweight“ – 85,00 Euro (+21 %)

Deutsche Bank: „Buy“ – 90,00 Euro (+29 %)

Bernstein Research: „Outperform“ – 85,00 Euro (+21 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.