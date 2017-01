Daimler: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!

Liebe Leser,

Daimler vermeldet erneut Rekordzahlen für sein Carsharing-Projekt car2go. Bei den Vermietungszahlen erreichte man 2016 ein Plus von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Aber ganz so rosig, wie uns das Management glauben lassen will, ist die Lage beim hippen Mietwagengeschäft dann doch nicht.

2,2 Mio. Neukunden

Zunächst zu den Zahlen: 2016 wurde weltweit 22 Millionen Mal ein Wagen von car2go angemietet. Das Unternehmen setzt derzeit rund 14.000 Fahrzeuge ein. Die Kundenzahl stieg im Verhältnis noch stärker als die Zahl der Anmietungen. Daimler konnte 2,2 Mio. Neukunden für seine Tochter gewinnen und damit um 43 % zulegen. Das größte Wachstum erlebte der Dienst in den Metropolen Madrid, Berlin, Vancouver und Hamburg.

Immer noch ein Verlustgeschäft?

Doch die steigenden Nutzerzahlen sind wohl auch dringend nötig, um die Verluste im Zaum zu halten, die car2go nach wie vor macht. Denn nach Recherchen der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ aus dem vergangenen September erlöste die Daimler-Tochter zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal 200 Mio. Euro jährlich. Dieter Zetsche hatte kurz zuvor ein Umsatzziel von einer Milliarde Euro ausgerufen – zugegebenermaßen erst für das Jahr 2020.

Doch bis dahin zahlt Daimler vermutlich noch darauf. Aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2015 geht zum Beispiel hervor, dass car2go in Deutschland, den USA, Kanada und Italien einen Verlust von 64 Mio. Euro eingefahren hat. Und es gibt noch sieben weitere Länder, in denen car2go präsent ist und zu denen sich im Abschlussbericht keine gesonderten Angaben finden. Kurzum: Die aktuellen Zahlen sind fraglos gut. Aber noch sollten die Anleger nicht davon ausgehen, dass Daimler mit dieser Sparte Geld verdient hat. Doch bekanntlich muss ein Unternehmen manchmal einen langen Atem beweisen, damit sich die getätigten Investitionen eines Tages auszahlen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse