Daimler: Erleichterung in der Bus-Sparte!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Daimler, denn dort hatte zuletzt nicht nur die LKW-Sparte, sondern durch die schwierige wirtschaftliche Situation in Lateinamerika, auch die Bus-Sparte erheblich leiden müssen. Die wichtigste diesbezügliche Nachricht, die letzte Woche Daimler und dessen Kurse bewegt hat, war folgende:

Im Management von Daimler ist sicher hörbar aufgeatmet worden, als noch vor Jahresende ein Großauftrag aus Indonesien ins Haus flatterte. Rund 500 Busse hat das Land bei dem deutschen Automobilkonzern bestellt. Der Auftraggeber ist die staatseigene Transjakarta, die in der Metropole Jakarta das öffentliche Nahverkehrsnetz betreibt, welches von mehr als 400.000 Fahrgästen genutzt wird. Dieses Netz soll nun modernisiert werden und Daimler darf dafür jetzt 489 Fahrzeuge liefern. Etwa 100 Stück der Busse zählen sogar noch zum laufenden Geschäftsjahr, so dass Daimler dadurch in 2016 insgesamt 550 Buseinheiten nach Indonesien hat verkaufen können. Das Schwellenland Indonesien wächst rasant und die so nötig gewordenen Nahverkehrsnetze werden laufend modernisiert. Daher stehen die Chancen für Daimler gut, hier auch künftig gut platziert zu sein.

In der Lkw-Sparte dagegen, sieht es eher düster aus. Zwar ist die Nachfrage in Westeuropa stabil, doch der kriselnde, aber so wichtige, lateinamerikanische Markt hat einen Absatzrückgang bewirkt. Kann der neue Auftrag dies etwas ausgleichen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

