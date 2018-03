Daimler: Erfolgsmeldung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

nachdem der vollelektrische Leicht-LKW „Fuso eCanter“ bereits seine Markteinführung in Tokio, New York und Berlin feiern durfte, folgt nun offenbar die Premiere in Großbritannien. Dies teilte Daimler im Rahmen einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung mit.

So habe man in London insgesamt 9 Exemplare an drei Kunden übergeben. Die Abnehmer sowie die dazugehörige Anzahl an nun bestellten LKWs im Überblick:

• der internationale Kurierdienst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.