Daimler: Erfolg beim Großen Preis von Russland!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Motorsport kann auch Aktionäre erfreuen – so geschehen bei einigen vielleicht am Sonntag beim Großen Preis von Russland 2018. Denn in Sotchi erzielte Mercedes-AMG Petronas Motorsport einen „Doppelsieg“. Denn auf Platz 1 kam in diesem Team Lewis Hamilton (der laut Daimler für die schnellste Runde 1:35.916 benötigte). Auf Platz 2 kam demnach Valtteri Bottas, der ebenfalls für Mercedes-AMG Petronas Motorsport gefahren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.