Daimler: Entspannung ist in Sicht!

pünktlich zum Jahresende konnte Daimler noch einen Großauftrag verkünden. Indonesien ordert rund 500 Busse vom deutschen Automobilkonzern. Diese Bestellung dürfte einige Sorgenfalten bei den Managern glätten. Denn der Bus-Absatz schwächelte zuletzt ähnlich wie die Lkw-Sparte.

Ein wichtiges Signal

Auftraggeber ist die staatseigene Transjakarta, die in der Metropole Jakarta das öffentliche Nahverkehrsnetz betreibt. Pro Tag nutzen mehr als 400.000 Fahrgäste dieses System. Daimler liefert jetzt 489 Fahrzeuge, um das Netz zu modernisieren. Davon werden etwa 100 Stück noch im laufenden Geschäftsjahr ausgeliefert. Die restlichen Busse folgen in den kommenden Monaten. Somit konnte Daimler 2016 insgesamt 550 Buseinheiten nach Indonesien verkaufen.

Damit ist aber wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Nachfrage im Schwellenland Indonesien wächst rasant und die Nahverkehrsnetze müssen dringend modernisiert werden. Für die Nutzfahrzeugsparte ist dies ein wichtiges Signal, da sich besagte Schwellenländer wie Indonesien in den vergangenen Jahren in der Krise befanden und dadurch der Absatz spürbar nachließ.

Prognosen eher düster

Die Lage bei den Bussen ist für Daimler zwar nicht ganz so unangenehm wie bei der Lkw-Sparte. Dafür sorgt die stabile Nachfrage in Westeuropa. Weil sich aber der wichtige lateinamerikanische Markt in der Krise befindet – hier ist vor allem Brasilien zu nennen – musste man bisher auch für das zweite Halbjahr von einem Absatzrückgang ausgehen. Hier ist nun durch den Auftragseingang aus Indonesien ein wenig Entspannung in Sicht.

