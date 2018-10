Daimler: Elektro-Lkw im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Wer sagt denn, dass es beim Thema Elektromobilität nur um Pkw gehen muss? Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Trucks jedenfalls setzt auch auf schwere Elektro-Lkws. Und da wird gerade die Erprobung in der Praxis forciert getestet. So teilte Daimler vor wenigen Tagen mit, einen „vollelektrischen eActros“ an einen Kunden übergeben zu haben, der Beton herstellt. Das ist Teil eines Programms, bei dem laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.