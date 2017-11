Daimler: Einstiegschance – oder Ende der Fahnenstange?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Man staunte zuletzt ja wirklich nicht schlecht. Die Automobilaktien im DAX, die bis Ende August keiner haben wollte, liefen auf einmal wie geschnitten Brot. Allen voran VW, aber auch Daimler (ISIN: DE0007100000) legte eine atemberaubende Rallye hin, die die Aktie bis knapp über das vorherige, im Januar markierte Jahres-Verlaufshoch (73,23 Euro) führte. Doch nur einen Hauch darüber, bei 73,64 Euro, war auf einmal Schluss. Diese Januar-Hürde schien schon überboten, doch auf einmal ging nichts mehr voran. Und es entstand auch noch genau in diesem Widerstandsbereich eine Candlestick-Formation, die nicht ohne Brisanz ist:

Ein Abendstern. Weiße Kerze, Doji, rote Kerze – das deutet an, dass die Verkäuferseite an Gewicht gewinnt. Und in der Tat ging es seither jeden Tag abwärts. Die Frage ist nur: Ist das eine Chance, hier noch günstig zum Zuge zu kommen, bevor der nächste Aufwärtsimpuls kommt – oder war das das Ende einer Rallye, die womöglich auf zu dünnem Eis entstanden war?

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!

Man sollte Letzteres zumindest nicht ausschließen, denn die Perspektiven sind ja keineswegs einhellig positiv. Die hohen Kosten für E-Mobilität sind nicht zu unterschätzen. Die Abgas-Problematik ist nicht vom Tisch, gerade wurde in Südkorea gegen Daimler, BMW und Porsche eine Strafe wegen Verstoßes gegen die Abgasvorschriften verhängt. Und dann bleibt noch dieser Kartellvorwurf. Solange die Aktie rasant stieg, traten die Risiken wie üblich in den Hintergrund. Aber jetzt sind sie bei den meisten Anlegern eben wieder präsent. Was heißt:

Der Kurs hat jetzt zwar mit der 20-Tage-Linie bei derzeit 70,57 Euro eine Unterstützung erreicht, noch zeichnet sich aber nicht ab, dass sie auch hält. Die nächste Unterstützung läge in Form der April/Mai-Zwischenhochs bei 69,23/69,39 Euro. Und fiele diese Zone, würde die Charttechnik einen schnellen Rücksetzer in die Zone 66,00/66,50 Euro favorisieren. Was heißt: Dass Daimler aktuell ein „Schnäppchen“ ist, ist zumindest fraglich genug, um hier nur einen Einstieg zu erwägen, wenn die derzeit im Feuer stehende 20-Tage-Linie eindrucksvoll verteidigt würde – und dazu bedarf es einer starken weißen Kerze und eines Schlusskurses, der mindestens über 71,25 Euro läge.

Kennen Sie schon unseren Exklusiv-Report zur laufenden DAX-Hausse? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!