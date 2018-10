Daimler: Einen zum Mitnehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

2017 hatte Daimler gemeinsam mit dem US-Start-up Via das Joint-Venture ViaVan gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen stellt einen sogenannten On-Demand-Ridesharing-Dienst zur Verfügung, der es Nutzern mit ähnlichen Reisezielen ermöglicht, sich auch kurzfristig via App zusammenzuschließen. Im März war der Mobilitätsdienst bereits in Amsterdam gestartet, anschließend in London und Berlin.

Mit der Lösung will man nicht nur den Komfort der Nutzer verbessern, sondern auch zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.