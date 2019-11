Daimler: Eine echte Erfolgsstory!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Vor dem Wochenende hatte Daimler gleich zwei Erfolgsmeldungen aus dem Nutzfahrzeug-Segment zu vermelden: So gab der Fahrzeug-Konzern einen Großauftrag für Daimler Buses über 147 Stadtbusse für Uruguay bekannt. Abnehmer sei das Nahverkehrsunternehmen C.U.T.C.S.A., das in der Hauptstadt Montevideo und in umliegenden Städten tätig ist. Die Auslieferung der Busse, deren Fahrgestelle im brasilianischen Buswerk von Daimler produziert und mit Aufbauten von Marcopolo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung