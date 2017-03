Daimler: Die Dividende schickt den Kurs auf Talfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

es war die Schlagzeile des Handelstages: Die Daimleraktie schien aus heiterem Himmel abzustürzen. In der Spitze verlor sie sogar über 4,5%. Sofort wurden die technischen Analysen hervorgekramt, um auf einen weiteren Absturz gefasst zu sein. Der Grund für den Sinkflug ist trivial: Die Daimleraktie wird ex Dividende gehandelt. Am vorigen Tag fand die Hauptversammlung statt, auf der auch über die Dividende abgestimmt wurde. Diese beträgt für das Jahr 2016 3,25 Euro pro Aktie und entspricht einer Dividendenrendite von 4,59%. Genau um diese Rendite passte sich das Papier heute nach unten an.

Natürlich ist das keine Garantie dafür, dass ein weiterer Kurssturz ausgeschlossen ist. Es macht Sinn, die Aktie charttechnisch im Blick zu behalten. Ein Grund für Panik ist der Kursverlauf aktuell jedoch nicht.

Tesla macht Druck!

Neben dem spannenden Aktienkurs machte Daimler mit seiner Beschleunigung bei der E-Mobilität von sich reden. Tesla plant für dieses Jahr die Markteinführung des Model 3 und droht damit, den etablierten Premiumherstellern Kunden abzujagen. Dem wollen die Stuttgarter entgegenwirken, indem sie die Elektrifizierung von zehn Modellen bereits bis zum Jahr 2022 abgeschlossen haben wollen. Das bisherige Ziel sah einen um drei Jahre längeren Zeitraum vor.

Ein Beitrag von Elsa Heß.