Daimler: Dividende ausgeschüttet!

Liebe Leser,

wem zuletzt ein größerer Kursrückgang bei der Daimler-Aktie auffiel, der sollte beachten, dass es hier eine Dividendenausschüttung gab. Die Daimler-Hauptversammlung am 5. April hatte schließlich die Ausschüttung von 3,65 Euro je Daimler-Aktie beschlossen. Und laut Angaben von Daimler erfolgte die Ausschüttung am Montag, 10. April – für diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die am 5. April die jeweiligen Aktien im eigenen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.