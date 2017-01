Daimler: Dieser neue Bereich soll Milliarden einbringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

es wird allmählich deutlich, warum Daimler die IT-Giganten Google und Apple mit allen Mitteln aus dem Autogeschäft heraushalten will. Der neue Entwicklungsvorstand Ola Källenius gab in einem Gespräch mit der „Wirtschaftswoche“ einen Einblick in die internen Überlegungen des Automobilkonzerns.

Das dritte Standbein

Seit Sommer 2013 ist bekannt, dass Daimler die Sparte „Mobilitätsdienstleistungen“ zum weiteren Standbein neben Pkws und Nutzfahrzeugen ausbauen will. Damit sind vor allen Dienste gemeint, die man als Kunde über eine mobile Smartphone-App abrufen kann. Als Beispiel nannte Källenius „Mercedes me“, die sich noch kostenfrei herunterladen lässt, sowie eine Park-App, für die Daimler im 3-Jahres-Abo 139 Euro verlangt.

Dieser Bereich soll bis 2020 kräftig wachsen und zu Geld gemacht werden. Källenius hält Umsätze im dreistelligen Millionenbereich mit solchen und ähnlichen Anwendungen für realistisch, die alle auf einem vernetzten Fahrzeug basieren. Danach seien sogar Milliardenumsätze denkbar – pro Jahr.

Das gilt es zu verhindern

Genau deshalb würden Google und Apple stören. Denn in den App-Stores dieser Unternehmen würden binnen Kürze weitaus günstigere Programme erscheinen, die den gleichen Nutzen erfüllen. Den Reibach würden in diesem Fall Google, Apple und der Entwickler machen. Daimler müsste in die Röhre schauen. Und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Deshalb baut der Konzern nun sein eigenes „digitales Ökosystem“ auf, um den gesamten Rahm selber abzuschöpfen.

