Daimler: Dieser Widerstand war eine Nummer zu groß

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Es hatte sich bereits vor einigen Tagen angedeutet, dass das Aufwärtspotential der Daimler-Aktie begrenzt sein würde, denn es musste damit gerechnet werden, dass die Aktie entweder am Hoch vom 13. September bei 48,71 Euro oder kurz danach an der 50-Wochenlinie bei 49,79 Euro auf Widerstand treffen und in eine Konsolidierung übergehen würde.

Genauso kam es. Das Hoch vom 13. September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung