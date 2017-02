Daimler: Dieser Expansionsplan kann überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

seit geraumer Zeit zählt Russland zu den absatzstärksten Märkten für Mercedes-Benz in Europa. Die für Daimler äußerst wichtige Sternmarke schaffte auch im vergangenen Jahr den Sprung auf Platz 1 der zulassungsstärksten Premium-Fahrzeugmodelle in Russland.

Neues Werk nahe Moskau

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Autobauers hervorgeht, plane man erstmals die Produktion von PKW der Marke Mercedes-Benz in Russland. Hierzu soll ein neues Werk im Esipovo Industrial Park errichtet werden, welcher sich etwa 40 Kilometer nordwestlich von Moskau befindet. Der Konzern will satte 250 Millionen Euro in den neuen Standort investieren. Ab 2019 sollen die ersten Fahrzeuge, darunter SUVs sowie die E-Klasse, vom Band laufen.

Die Produktion am Standort soll von der neu aufgestellten Gesellschaft Mercedes-Benz Manufacturing RUS (MBMR) bewerkstelligt werden. An jener Gesellschaft ist neben der Daimler AG auch das Joint Venture Daimler Kamaz RUS (DK RUS) beteiligt. Im Gemeinschaftsunternehmen DK RUS arbeiten Daimler und Kamaz bereits gleichberechtigt an der Erschließung des russischen Nutzfahrmarktes.

Daimler und Russland – Hand in Hand

Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, unterstrich das Vorhaben mit den folgenden Worten: „Russland ist für Mercedes-Benz ein strategisch wichtiger und absatzstarker Wachstumsmarkt. Daher bauen wir unser globales Produktionsnetzwerk mit einem Werk am Standort Esipovo aus.“ Mit der Ausdehnung sei Daimler des Weiteren „näher an unseren Kunden“ und in der Lage, „die Wettbewerbsfähigkeit von Mercedes-Benz Cars“ zu stärken.

Die russischen Verantwortlichen zeigten sich ebenfalls begeistert angesichts der Expansionspläne. Andrej Vorobjov, Gouverneur der Region Moskau, gab bekannt, dass Verwaltung und Politik „dieses Projekt in jeglicher Hinsicht unterstützen“ werden. Denn für die Region dürfte sich das Mercedes-Benz Werk als wahrer Konjunktur-Motor erweisen. Über 1.000 neue Arbeitsplätze stehen im Raum.

Ein konsequenter Schritt

Die Standortentscheidung ist angesichts des wachsenden Erfolgs der Premiummarke in Russland nicht verwunderlich, sondern ein konsequenter Schritt, um weiterhin mit dem globalen Wettbewerb Schritt halten zu können.

