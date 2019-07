Daimler Dieselskandal - Landgericht Stuttgart verurteilt die Daimler AG erneut zu Schadensersatz (Mercedes GLK 250 CDI Euro 5); Rückruf durch das KBA ist irrelevant

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Lahr (ots) - In einem von der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH geführten Verfahren vor dem LandgerichtStuttgart, 23 O 127/18 hat das Landgericht am 25.06.2019 die DaimlerAG zu Schadensersatz bei einem Mercedes-Benz GLK 250 CDI Euro 5verurteilt. Das Gericht wird in der Daimler AG bei einem nichtzurückgerufenen Fahrzeug eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigungdes Käufers vor.Der Kläger erwarb im Jahre 2012 bei einem Händler einenMercedes-Benz GLK 250 CDI. Das Fahrzeug ist mit dem Motor OM 651ausgestattet. Als es in der Vergangenheit zu der Berichterstattungüber mögliche Manipulationen bei Daimler bzw. Mercedes kam,entschloss sich der Kläger, Ansprüche gegenüber der Daimler AGgeltend zu machen. Die Daimler AG bestritt, dass das Fahrzeugmanipuliert ist. Nachdem die Ansprüche zurückgewiesen wurden, erhober über seine Rechtsanwälte der Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH vor dem Landgericht Stuttgart Klage.Dieser Klage gab das Landgericht gegen die Daimler AG nunmehrteilweise statt.Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass es zumindest zumdamaligen Zeitpunkt für den Mercedes-Benz GLK noch keinen Rückrufgab, weil das Fahrzeug der Euro-5-Norm unterliegt. Zum damaligenZeitpunkt soll es lediglich Rückrufe für Fahrzeuge der Euro-6b-Normgegeben haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch für das ModellGLK 220 CDI ein Rückruf durch das Kraftfahrtbundesamt erfolgt seinsoll. Obwohl das Fahrzeug GLK 250 CDI offiziell noch nichtzurückgerufen wurde, steht dem Kläger nach Ansicht des LandgerichtsStuttgart dennoch ein Schadensersatzanspruch gegen die Daimler AG zu.Das Landgericht Stuttgart begründet in einer sehr ausführlichenEntscheidung den Schadensersatzanspruch damit, dass die Daimler AGden Kläger vorsätzlich, sittenwidrig gemäß § 826 BGB geschädigt habe.Unzulässige Abschalteinrichtung durch ThermofensterDas Fahrzeug verfügt über eine unzulässige Abschalteinrichtung inder Form eines Thermofensters. Unstreitig wird dieAbgasrückführungsrate unter anderem anhand der Lufttemperaturgesteuert, wobei bei niedrigen Umgebungstemperaturen dieAbgasrückführung nur in geringerem Umfang stattfindet als beiUmgebungstemperaturen, wie sie auf dem Prüfstand anzutreffen sind. Esliegt ein sogenanntes Thermofenster vor. Die Daimler AG hatte dies indem Verfahren zugestanden. Die Daimler AG begründet dieseAbschalteinrichtung damit, dass sie zwingend notwendig sei, um denMotor zu schützen. Dem erteilte das Landgericht Stuttgart eine klareAbsage. Die Daimler AG hat nicht hinreichend konkret vorgetragen,warum genau diese Abschalteinrichtung zwingend notwendig ist. Da eineAbschalteinrichtung jedoch nur in engen Grenzen ausnahmsweisezulässig ist, hält das Gericht die von der Daimler AG verwendeteAbschalteinrichtung für unzulässig.Vorstand bzw. verfassungsmäßige Vertreter der Daimler AG hattenKenntnisDas Landgericht geht weiterhin davon aus, dass verfassungsmäßigeVertreter der Daimler AG Kenntnis hatten von denAbschalteinrichtungen. Begründet wird dies damit, dass die Daimler AGnicht hinreichend Stellung genommen hat zu der Kenntnis desVorstandes. Deshalb gilt die Kenntnis als zugestanden.SchadensersatzDer Kläger kann im Rahmen des Schadensersatzanspruchs seinFahrzeug gegen Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einerNutzungsentschädigung zurückgeben.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführend führtund mehr als 11.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal eingereicht undmehr als 1000 Urteile Gunsten der Geschädigten erstritten hat, teiltmit: "Mit diesem Urteil bestätigt das Landgericht Stuttgart unsereAuffassung, dass den Geschädigten bei Mercedes ebenfallsSchadensersatzansprüche zustehen und zwar auch dann, wenn esüberhaupt keinen Rückruf für das Fahrzeug gibt. Geschädigte solltendaher Ihre Ansprüche geltend machen. Wir haben bereits weiterezahlreiche Klagen gegen Daimler eingereicht und es werden nochhunderte folgen. Die Chancen für die Geschädigten sindaußerordentlich gut."Bei der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHhandelt es sich mit 5 Fachanwälten für Bank- und Kapitalmarktrecht umeine der führenden Kanzleien im VW Abgasskandal und im Bank- undKapitalmarktrecht. Die Kanzlei führt mehr als 200 Gerichtsverfahrengegen verschiedene Autobanken wegen des Widerrufs von Autokrediten.Im Widerrufsrecht bezüglich Darlehensverträgen wurden mehr als 5.000Verbraucher beraten und vertreten. Daneben führt die Kanzlei mehr als11.000 Gerichtsverfahren im Abgasskandal bundesweit und konntebereits hunderte positive Urteile erstreiten. In dem renommiertenJUVE Handbuch 2017/2018 und 2018/2019 wird die Kanzlei in der RubrikKonfliktlösung - Dispute Resolution, gesellschaftsrechtlicheStreitigkeiten besonders empfohlen für den BereichKapitalanlageprozesse (Anleger). Die Rechtsanwälte Dr. Stoll & Sauerführen in einer Spezialgesellschaft die ersteMusterfeststellungsklage gegen die Volkwagen AG für denVerbraucherzentrale Bundesverband e.V.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0163/6707425kanzlei@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/https://www.dieselskandal-anwalt.de/https://www.vw-schaden.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell