Daimler: Dieselfahrverbote in Hamburg – Aktie fällt!

Die ersten Diesel-Fahrverbote treten in Hansestadt Hamburg ab dem 31. Mai 2018 in Kraft. Die Stadt Hamburg will durch diese Maßnahme die Luftverschmutzung reduzieren. Im Detail geht es um eine Durchfahrtsbeschränkung für zwei Streckenabschnitte, die massiver Stickoxidbelastung ausgesetzt sind.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Daimler-Aktie korrigiert nach unten!

Betroffen von den Fahrverboten sind Diesel-Motoren, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. Der Kurs ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.