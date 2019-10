Daimler: Diesel-Krimi hört nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Während die Staatsanwaltschaft kürzlich über den Abschluss des Bußgeldverfahrens informierte – was für die Daimler AG (WKN: 710000) eine Geldbuße in Höhe von 870 Millionen Euro bedeutet – droht Ungemach an ähnlicher Stelle. So stehen den Stuttgartern höchstwahrscheinlich weitere offizielle Zwangsrückrufe für Mercedes-Benz Sprinter-Modelle mit dem Motor OM 651 ins Haus.

Inwiefern diese beiden „Fälle“ miteinander verknüpft sind und inwiefern es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung