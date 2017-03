Daimler: Diese Modelle sind die aktuellen Verkaufsknüller!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Mercedes-Benz erzielte im Februar im 48. Monat in Folge einen neuen Bestwert beim Absatz. In den ersten beiden Monaten des Jahres verkaufte die Premiummarke damit 332.329 Fahrzeuge (plus 16,8%). Einige Modelle stachen dabei im Februar besonders hervor.

E-Klasse: Wachstum von mehr als 70%!

T-Modell und Limousine der E-Klasse legten dabei um mehr als 70% zu. Weltweit setzte Mercedes-Benz 23.626 Einheiten dieser Modelle ab. „Die neue Generation wird von den Kunden stark nachgefragt und so konnte der bisher beste Februarabsatz deutlich übertroffen werden“, erklärt der Hersteller in einer Pressemitteilung. Das größte Wachstum verzeichneten die Modelle demnach in China, Deutschland sowie den Vereinigten Staaten.

C-Klasse bleibt Primus!

Kein Modell des Autobauers verkaufte sich im vergangenen Monat besser als die C-Klasse. Die Verkaufszahlen von Limousine und des T-Modells der C-Klasse kletterten auf mehr als 29.000 Autos und legten damit um 3,9% zu. In Asien-Pazifik verzeichnete die C-Klasse insbesondere dank der Langversion der Limousine einen neuen Höchstwert.

SUVs mit Bestwert!

Bei den SUVs gelang Mercedes-Benz im Februar ein neuer Bestwert für den Monat sowie ein Plus von 14,9%. Der Hersteller verkaufte 52.503 Fahrzeuge. Einer der Bestseller in der derzeitigen SUV-Produktpalette ist dem Autobauer zufolge der GLA. „Nach der erfolgreichen Weltpremiere des neuen GLA im Januar ist das erste Modell erfolgreich im Werk Rastatt vom Band gelaufen“, teilte Mercedes-Benz mit.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

