Daimler: Diese Linie verdient nun besondere Beachtung!

die Kurse der deutschen Automobilbranche schwächeln derzeit etwas. Obgleich man hinzufügen muss, dass diese Probleme eher national gelagert sind und weniger die globale Nachfrage betreffen. Genau aus diesem Grund ist der weitere Anstieg der Daimler-Aktie früher oder später wahrscheinlich. Denn die Aussichten aus der makroökonomischen Sicht sind zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mal so schlecht, vor allem was die Nachfrage in den verschiedenen Absatzländern betrifft.

200-Wochendurchschnitt hält

Kurzfristig betrachtet werden Aktien von Daimler dennoch weniger nachgefragt. Aus der markttechnischen Perspektive fluktuiert der Wert nun zwischen dem 200- sowie dem 100-Wochendurchschnitt. Genaugenommen erholt sich der Kurs nun leicht, nachdem er in der vergangenen Woche auf dem 200-Wochendurchschnitt aufgesetzt hat.

Sofern er darüber bleibt, müssen Sie sich nicht übermäßig Sorgen machen. Sollte sich in der Zwischenzeit eine Gesamtmarktkorrektur vollziehen, was nach dem fulminanten Anstieg seit dem letzten Jahr nicht auszuschließen ist, könnte die Unterstützung jedoch reißen. In diesem Fall ist die Markttechnik ohnehin weniger bedeutend, sowohl nach unten wie nach oben.

