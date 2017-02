Daimler: Dies ist ein zweischneidiges Schwert!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler meldete kürzlich, dass in Russland ein neues Werk gebaut werden soll. Dies wird nahe Moskau entstehen und ab 2019 die Autoproduktion ankurbeln. Beim Gewinn erwarten Analysten keinen besonderen Sprung. Allerdings diskutieren immer mehr Kommunen in Deutschland, ob und wann sie Dieselfahrzeuge in der Innenstadt unter bestimmten Bedingungen verbieten werden.

Für die Automobilindustrie ist dies ein zweischneidiges Schwert. Einnerseits könnten sich Diesel-Pkws zum Ladenhüter entwickeln. Anderseits könnte diese Entwicklung den Absatz der anderen Fahrzeuge ankurbeln, insbesondere der E-Sparte. Dies kann die Stimmung für die Hersteller also auch günstig beeinflussen.

Technischer Aufwärtstrend

Die Daimler-Aktie wiederum befindet sich relativ deutlich im technischen Aufwärtstrend. Immerhin beträgt der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie mehr als 9 %. Auch in kürzeren zeitlichen Dimensionen ist Daimler im technischen Aufwärtstrend. Charttechnisch findet sich in Höhe von 70,00 Euro ein Widerstand, den die Aktie noch überwinden muss. Das 52-Jahres-Hoch von 73,23 Euro ist nah. Danach hätte Daimler aus dieser Sicht Luft für Kursgewinne bis auf mehr als 78,00 Euro. Technische Analysten haben dies bereits wohlwollend kommentiert.

Daimler ist derzeit fundamental und technisch aus Sicht von Analysten gut aufgestellt und befindet sich hier im grünen Bereich.

