Daimler: Details zur neuen B-Klasse!

Noch immer bewegt sich die Notierung der Daimler-Aktie in der Nähe ihres 12-Monats-Tiefs, und weiterhin ist ein Test der Tiefs noch in den Karten. Was gibt es für Neuigkeiten vom Unternehmen? Am Dienstag kündigte Daimler an, dass die neue B-Klasse ab dem 3. Dezember 2018 bestellbar sein wird. Die Auslieferungen sollen dann ab Februar 2019 beginnen. Im Hinblick auf Änderungen bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.