Daimler: Damit sind die Aussichten nun deutlich besser!

die Aktie von Daimler hat jüngst genau den Ausbruch nach oben geschafft, den Analysten für eine positive Einschätzung verlangt hatten. Die Kurse kletterten über die Marke von 70 Euro. Damit sind die Aussichten auf einen weiteren Kursanstieg deutlich besser als bislang. Zudem konnte die Aktie in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend zurückerobern. Charttechnisch und technisch orientierte Analysten sehen enormes Potenzial.

Daimler: Kurzfristige Abwärtstrendgerade überwunden

Zudem konnte die Aktie von Daimler damit eine vom bisherigen Zwischenhoch ausgehende Abwärtstrendgerade überwinden und die kurzfristige Aufwärtsdynamik aus charttechnischer Sicht noch einmal verstärken. Jetzt dürften 70 Euro bei einem erneuten Kursrutsch auch einen Boden darstellen, an dem es zu einem neuen Turnaround kommen könnte.

Bankanalysten scheinen sich in der positiven Bewertung der Aktie nicht ganz so einig zu sein. So ist die Aktie etwa gleichgewichtet zwischen „Kaufen“ und „Verkaufen“ angesiedelt. Die überwiegende Mehrheit der Analysten stuft den Wert auf „Halten“.

Technisch orientierte Analysten setzen darauf, dass oberhalb des 12-Monats-Hochs von 72,67 Euro vom 11. Januar die Luft für eine deutliche Aufwärtsphase frei wäre. Zudem ist die Aktie auch im langfristigen Aufwärtstrend angekommen.

Insgesamt befindet sich Daimler weiterhin im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.