Daimler: Daimler wird abverkauft?

ausgehend von dem Jahrestief aus dem Monat Juli 2016 konnte sich das Papier des deutschen Premium-Autobauers bereits deutlich erholen und 44% an Wert zulegen. Der Grund für die Erholung ist auch bei den letzten Quartalszahlen zu suchen. In den letzten beiden Berichtszeiträumen konnte der Autobauer die Analystenerwartungen teils deutlich schlagen. Heute verliert das Papier zwischenzeitlich knapp 4%.

Für langfristige Anleger sind die Kapitalrenditen von hoher Bedeutung. Daimler kann eine ordentliche Eigenkapitalrendite von 15,8% vorweisen. Negativ muss jedoch die Gesamtkapitalrendite erwähnt werden. Diese liegt bei sehr überschaubaren 3,7%. Die operative Marge liegt bei 7,9%. Für das kapitalintensive Geschäft von Daimler sind diese Werte durchaus positiv zu bewerten.

Die Daimler Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis(berechnet auf Basis der Gewinne der letzten 12 Monate) von 9,5 von den Anlegern bewertet. Damit liegt die Aktie nur knapp unter dem historischen Mittelwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt mit 1,5 leicht über dem historischen Durchschnitt.

Die Aktie mit dem Stern konnte sich zuletzt sehr positiv entwickeln. Die Daimler Aktie ist aus Value-Sicht fair bewertet. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass durch die aktuellen Entwicklungen in den USA und eine schwächelnde Weltwirtschaft die zyklischen Autobauer besonders im Fokus stehen. Zudem belastet das Unternehmen der künftige Wandel zur Elektromobilität. Für den optimalen Einstiegskurs können Anleger günstigere Kurse abwarten.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

