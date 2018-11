Daimler: Da kommt große Freude auf!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Im dritten Quartal konnte Daimler eine deutliche Erholung des zuletzt schwächelnden brasilianischen Markts für mittelschwere bis schwere Lastkraftwagen verzeichnen. So schaffte es die brasilianische LKW-Tochter („Mercedes-Benz do Brasil“) 6.000 Fahrzeuge abzusetzen, was einem Plus von satten 63 Prozent gegenüber den – zugegeben schwachen – Werten des Vorjahres entspricht.

Großauftrag eingeheimst

Beflügelt vom wieder erstarkten Geschäft in dem südamerikanischen Land, teilte Daimler am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.