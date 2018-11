Daimler: Da geht noch einiges!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Längst gilt China als lukrativster Markt der Autobranche: Profitieren hiervon will auch der Stuttgarter Autogigant Daimler, der nun am Mittwoch ankündigte, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Reich der Mitte weiter auszubauen.

Demnach werde man in China nach dem 2014 gegründeten F&E-Zentrum nun einen zweiten Standort in der Volksrepublik forcieren, an dem das Unternehmen ab 2020 Fahrzeuge und Komponenten testen werde. Der Dax-Konzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.