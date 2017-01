Daimler & Co auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Liebe Leser,

die beispiellose Kooperation von Daimler, Audi und BMW, die letztes Jahr den Kartendienst Here von Nokia zu einem Preis von 2,6 Milliarden Euro übernommen hat, hat letzte Woche für Neuigkeiten gesorgt! Die Unternehmen haben sich nämlich neue Partner mit ins Boot geholt: Den chinesischen Kartenanbieter Navinfo sowie den Internetkonzern Tencent und den Staatsfond GIC, Diese beteiligen sich mit insgesamt 10 Prozent an dem Kartendienst. Doch nun stellt sich die Frage, geht das Kalkül überhaupt auf?

Zukunft China: Durch die Zusammenarbeit mit Navinfo erhofft man sich natürlich, den chinesischen Markt aufzurollen und auch das autonome Fahren macht es unabdingbar, zuverlässige und stets aktuelle Kartendienste zu haben.

Offene Fragen: Welche Pläne genau Daimler und die anderen Beteiligten verfolgen, ist noch nicht näher bekannt gemacht worden und auch finanzielle Details rund um den Deal wurden nicht geteilt.

Gute Nachrichten aus Indonesien: Daimler kann zudem seine etwas lahme Bus-Sparte mit einem neuen Auftrag aus Indonesien aufmischen. Denn dorthin sollen in den kommenden Monaten knapp 500 Busse geliefert werden, die von dem Großkunden Transjakarta geordert wurden, der sich derzeit die Modernisierung der eigenen Infrastruktur auf die Fahne geschrieben hat.

Tatsache ist, dass Daimler sich wohl nicht über mangelnde interessante Aufgabengebiete freuen kann. Doch werden auch die Ergebnisse entsprechend kursfördernd sein? Wir halten Sie informiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse