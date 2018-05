Daimler: In China strahlt der Stern!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimlers Kernmarke verkauft sich auch im April hervorragend – vor allem in China: Dies geht aus den kürzlich veröffentlichten Absatzzahlen hervor. Demnach konnte der Stuttgarter Autobauer im letzten Monat summa summarum 192.558 Fahrzeuge der lukrativen Sternmarke veräußern. Dies entspricht einem Plus von 7,5 Prozent. Bei der 1994 gegründeten Konzernmarke smart lief es hingegen nicht so gut. Insgesamt wurden 10.128 City-Flitzer verkauft ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.