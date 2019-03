Daimler-Chef fordert mehr Vertrauen in Autoindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Daimler-Chef Dieter Zetsche ärgert sich über schlechte Berichterstattung und fordert mehr Vertrauen in seine Industrie. "Hat die Autoindustrie die Zukunft verschlafen? Diese Frage stellt die Gesellschaft, allen voran die Medien, seit 40 Jahren", sagte Zetsche der Wochenzeitung "Die Zeit". Jedes Jahr werde diskutiert, "welchen Trend die deutsche Autoindustrie angeblich gerade verpasst hat. Aber am Ende sind unsere Marktanteile doch gewachsen. Etwas mehr Vertrauen in unsere Innovationskraft und unsere Fähigkeiten wäre angebracht", so der Daimler-Chef weiter.

Um die Zukunft der deutschen Autohersteller macht er sich keine Sorgen. "Solange wir uns nicht beamen können, wird es physische Transportmittel geben – und das sind nun einmal in den allermeisten Fällen Autos", so Zetsche weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur