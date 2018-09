Daimler-Chef Zetsche tritt zur Hauptversammlung 2019 ab - Källenius neuer Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler-Chef Dieter Zetsche will sein Amt als Vorstandschef des Auto- und Lastwagenbauers zur Hauptversammlung 2019 abgeben.



Forschungs- und Entwicklungsvorstand Ola Källenius sei vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom Mittwoch für die Nachfolge an der Konzernspitze und als Leiter der Autosparte Mercedes-Benz berufen worden, teilte Daimler in Stuttgart mit. Nach einer sogenannten Abkühlungsphase soll Zetsche 2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Zetsche ist seit Anfang 2006 Daimler-Chef./men/stw