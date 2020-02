Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart (ots) - Der neue Daimler-Chef im Exklusiv-Interview zur Bilanz 2019,zum Absatz bei Pkw und Trucks und zu den Herausforderungen im Jahr 2020EXKLUSIV-INTERVIEW MIT DAIMLER-CHEF OLA KÄLLENIUSAnmoderation:Großer Journalistenandrang heute bei der Jahrespressekonferenz der Daimler AG inStuttgart. Der Konzern hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vorgelegt.Konzernweit hat Daimler im vergangenen Jahr einen Umsatz von 172,7 MilliardenEuro erzielt, das ist ein Plus von 3 Prozent. Das Konzern-EBIT liegt bei 10,3Milliarden, das Konzernergebnis bei 2,7 Milliarden Euro. Insgesamt hat dieDaimler AG im vergangenen Jahr 3,34 Millionen Pkw und Trucks verkauft. DerKonzernabsatz lag auf Vorjahresniveau. Wir haben uns heute Morgen (Dienstag,11.2.2020) exklusiv mit Daimler-Chef Ola Källenius unterhalten:1. Herr Källenius, wie war für Daimler das Jahr 2019? Das Jahr 2019 war fürDaimler sicherlich eine Herausforderung. Unsere Finanzergebnisse wurden belastetvon Sondereffekten, aber wir haben auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen,besonders was das Thema Kosteneffizienz betrifft. Und diese Maßnahmen fangen an,an Traktion zu gewinnen. (0:17)2. Mercedes-Benz Pkw sind beliebter als die Premiummodelle der deutschenWettbewerber und Mercedes ist seit neun Jahren die weltweit führendePremiummarke. Worauf basiert dieser Erfolg? Wir haben bei Mercedes-Benz ein sehrattraktives Produktangebot und auch eine Marke, die überall in der Weltbewundert wird. Und dahinter steht natürlich ein sehr starkes Team bei Daimler.(0:12)3. Trotzdem haben Sie dem Unternehmen ein hartes Sparpaket auferlegt. Warum? Imzweiten Halbjahr 2019 haben wir unsere sogenannte Underlying Performancestabilisiert. Aber wir können nicht zufrieden sein mit diesemProfitabilitätsniveau, das müssen wir nachhaltig verbessern. Deswegen ergreifenwir Maßnahmen, um unsere Kosten zu senken und auch um zu restrukturieren. Wirbrauchen Cash Flow, um in neue Technologien zu investieren und dieTransformation der Automobilbranche für unser Unternehmen voranzutreiben. (0:27)4. Daimler Trucks hat nach Jahren mit Absatzrekorden im vergangenen Jahr etwasweniger Lkw verkauft. Wo sehen Sie die Gründe? Bei den Trucks haben wir vorallem in Asien einen Rückgang in der Nachfrage gehabt, zum Beispiel inIndonesien. Manche europäischen Märkte sind auch leicht schwächer gewesen und imvierten Quartal haben wir im amerikanischen Markt auch eine Abkühlung gesehen,kommend von einem sehr hohen Niveau. (0:17)5. Welche Dividende werden Sie der Hauptversammlung am 1. April vorschlagen? Wirhaben für dieses Jahr entschieden, eine Dividende von 90 Cent pro Aktievorzuschlagen, das passt zu unserer Policy, 40 Prozent vom Net Profit wirdausbezahlt. Das ist natürlich ein Niveau, mit dem wir nicht zufrieden seinkönnen und wir werden hart daran arbeiten, dieses in Zukunft wieder zu steigern.(0:18)6. Die Daimler AG hat rund 300.000 Mitarbeiter. Wie zufrieden waren Sie mitdenen im vergangenen Jahr und wie fällt die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiteraus? Wir haben ein fantastisches Team bei Daimler. Zunächst möchte ich eingroßes Dankeschön sagen an die 300.000 Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tagmit Leidenschaft dieses Unternehmen vorantreiben. Unsere Ergebnisbeteiligung fürdieses Jahr fällt in zwei Teilen aus: 597 Euro Profit Sharing und 500 EuroAnerkennungsprämie. Das ist ein Niveau, mit dem wir nicht zufrieden sein könnenund wir werden hart daran arbeiten, dass unsere Ergebnisse in Zukunft steigen,und so wird auch diese Ergebnisbeteiligung steigen. (0:33)7. Wie sind Sie in das Jahr 2020 gestartet? In den ersten Wochen 2020 haben wireinen soliden Start hingelegt. Man sieht, dass unsere Kosteneffizienz-Maßnahmenanfangen zu greifen. Wir sind in diesem Jahr fest entschlossen, die Basis zulegen für eine bessere Profitabilität in der Zukunft. (0:15)8. Und welche Herausforderungen erwarten Sie für das Gesamtjahr? Wir erleben zurZeit ein volatiles Marktumfeld, und es gibt vielleicht auch Effekte, die manvielleicht nicht genau einschätzen kann, wie das Corona-Virus-Thema in China.(0:11)Abmoderation:Daimler-Chef Ola Källenius im Exklusiv-Interview. Die Daimler AG gibt inStuttgart um 11 Uhr 30 auf der Jahrespressekonferenz ihre Zahlen für das Jahr2019 bekannt.Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler AG, Jörg Howe, 0711 17 41341all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68912/4517028OTS: Daimler AGISIN: DE0007100000Original-Content von: Daimler AG, übermittelt durch news aktuell