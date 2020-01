Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Las Vegas (ots) - Der Stuttgarter Konzern präsentiert in Las Vegas mit dem"VISION AVTR" die Weltpremiere eines spektakulären KonzeptfahrzeugsEXKLUSIV-INTERVIEW OLA KÄLLENIUSAnmoderation:Im Kalender vieler Autohersteller und Zulieferer sind die Tage vom 7. bis zum10. Januar rot markiert: Dann findet nämlich in Las Vegas die ConsumerElectronics Show 2020 statt, kurz: CES. In einer Zeit, in der klassischeAutomobilausstellungen es zunehmend schwer haben, gewinnen Elektronik- undTechnologiemessen für die Automobilindustrie an Bedeutung. Auf der CES stellenrund 4500 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren ihre neuesten Innovationen undIdeen vor. Darunter Google, Microsoft oder Apple, das dieses Jahr das erste Malseit 1992 wieder in Las Vegas vertreten ist. Erwartet werden mehr als 170.000geladene Besucher aus 160 Ländern. Zu den Themen der Ausstellung gehören neueAntriebe, Fahrzeugtechnologie, Künstliche Intelligenz oder AutomatisiertesFahren. Im Rahmenprogramm stehen Vorträge und Diskussionen mit einigen derprominentesten Köpfe der Industrie. Einer davon ist Daimler-Chef Ola Källenius,der heute (MEZ Dienstag 5 Uhr 30, Las Vegas-Zeit Montag, 20 Uhr 30) mit derKeynote die CES eröffnet hat. Im Exklusiv-Interview erläutert Källenius, mitwelchen Produkten, Strategien und Visionen Daimler und Mercedes-Benz nach LasVegas gekommen sind:1. Herr Källenius, welches übergreifende Thema präsentiert Daimler bei derConsumer Electronics Show 2020? Im Kern geht es bei uns dieses Jahr um einrevolutionäres Konzeptfahrzeug. Das soll den Einklang zwischen Mensch, Maschine,aber auch der Natur beschreiben. (0:10)2. Warum bietet gerade die CES für diese Themen eine optimale Plattform? Die CESist die größte Tech-Messe der Welt. CES steht für Innovation. Da muss Daimlerdabei sein, da präsentieren wir viele neue Technologien in Sachen Displays,Sprachsysteme, Gestensteuerung und vieles mehr. (0:13)3. Ihr Highlight bei der CES ist das Vision AVTR. Was ist das Besondere andiesem Showcar? Unser Fahrzeug "advanced vehicle transformation", wie wir esnennen, verkörpert unsere Vision von einer Mobilität in einer fernen Zukunft. Dagibt es herausragende Merkmale. Zum Beispiel: Verschmelzung zwischen Mensch undMaschine. Statt eines Lenkrads bedient der Fahrer unseren "VISION AVTR" über densogenannten "Merge Control". Der Mensch platziert seine Hand auf derMittelkonsole, das Fahrzeug erkennt den Fahrer auch am Herzschlag, an derAtmung, und der Mensch gibt über diesen neuen, revolutionären Controller dieRichtung vor. Es steht auch für nachhaltige Mobilität, die nächste Generationvon einem revolutionären, nachhaltigen Antrieb. Und selbstverständlich sind alleMaterialien in diesem Fahrzeug recyclebar. (0:51)4. Wie erleben Insassen die Außenwelt? Das ist ein völlig neues Erlebnis. DieAußenwelt wird in Echtzeit als 3D-Grafik dargestellt. Das ermöglicht denFahrgästen, die Außenwelt aus unterschiedlichen Perspektiven, zum Beispiel auchaus der Vogelperspektive zu erleben. (0:14)5. Welche Visionen vom Exterieur eines Fahrzeugs zeigt das Showcar? Wir nennenes eine bionische, von der Natur inspirierte Form und Sprache. Nahtloses"One-Bow"-Design haben wir auch in Frankfurt mit dem EQS als erstes Fahrzeuggezeigt. Eine Linie beschreibt die gesamte Form. Das Design macht unseren"VISION AVTR" durch eine große, ovale Öffnung zur Inside-Out-Skulptur. Interieurverschmilzt untrennbar mit dem Exterieur. Die Grenzen verschwimmen. (0:31)6. Für diese Vision sind Sie eine ganz besondere Kooperation eingegangen. Mitden Machern von "Avatar". Was verbindet Sie? Innovation undTechnologie-Optimismus. Das Team hinter "Avatar" mit James Cameron stand immerfür Technologie und Innovation in der Filmproduktion. Wie nutzt man neueTechnologien, um etwas Spektakuläres zu machen? Auch wir stehen für diese innereUnruhe, immer etwas Neues zu erfinden. Da passen Daimler und "Avatar" gutzusammen. Wir wurden aber auch von dem Thema "Interface" inspiriert. ZwischenMensch und Maschine. Mensch und Fahrzeug fusionieren fast miteinander undharmonieren in der Nutzung des Fahrzeugs. Und das dritte Thema ist das ThemaNachhaltigkeit. Wir bringen hier eine Balance zwischen Innovation, Technik,Wachstum und Umwelt und Natur. (0:41)Abmoderation:Daimler-Chef Ola Källenius im Exklusiv-Interview. Das Stuttgarter Unternehmenpräsentiert in Las Vegas das spektakuläre Showcar "VISION AVTR".Pressekontakt:Ansprechpartner:Daimler AG: Jörg Howe, 0711 17 41341all4radio: Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28486/4484955OTS: Mercedes-BenzOriginal-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell